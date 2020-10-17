شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: "كنت بزوغ من المدرسة عشان أدخل السينما وآكل أيس كريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة نيللى كريم، خلال استضافته مع الإعلامية وفاء الكيلانى فى برنامج "السيرة" المذاع على قناة ‪dmc‬، عن فترة طفولتها التى قضيتها فى روسيا و نصائح والدتها لها بعد ولادتها.

وقالت نيللى كريم، فى حديثها، "كنت بزوغ من المدرسة فى روسيا مع صحابى فى الفصل و نروح السينما و نأكل آيس كريم، واتعلمت من الروس الالتزام و الثقافة و الصبر، وعلاقتى مع ماما ساعات نغضب من بعض ساعات نبقى كويسين بس فكرة و أنا فى سنة اولى معهد بالية لما انجبت ابنى الاول كريم و قاعدة فى البيت بغسل المواعين دخلت عليا وقلتلى وقفى اللى بتعمليه بلا كلام فارغ يالا روحى انزلى شغلك و هى اللى كملت المواعين كانت عالطول بتساعدنى وتدينى نصائح".

وتابعت نيللى،" لما جيت مصر و دخلت أكاديمية الفنون كنت عاوزه ادرس إخراج مسرح و جهتنى صعوبة جدا فى لغتى العربية كانت وحشه جدا و الدكاترة كانوا بيسعدونى و يشجعونى".

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وتعود الإعلامية وفاء الكيلانى إلى تقديم البرامج بعد غياب عامين منذ برنامجها الأخير "تخاريف"، ويعتمد السيرة على استضافة نجوم الفن والمشاهير وإجراء الحوار معهم عن المحطات التي مروا بها في حياتهم، سواء الفنية أو الشخصية وتتضمن قائمة الضيوف عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أمير كرارة ويسرا وسمير غانم وآخرون.

يشار إلى أن نيللى كريم قدمت آخر أعمالها مسلسل بـ100 وش، بطولة آسر ياسين، ومصطفى درويش وإسلام إبراهيم، وعدد كبير من الفنانين، تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى