شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: اشتغلت سباك ونقاش وعامل بمحل كبابجى قبل الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حمادة هلال: "أنا مريت بمراحل صعبة كتير، لأن والدى ربنا يخليه ليا ويطول فى عمره كان طول الوقت يقول إن فترة الإجازة مينفعش نقضيها لعب، فيقولى اشتغل ولكن مكنتش بعمّر كتير فى الشغل، فمثلا اشتغلت نقاش وسباك وأكتر شغلانة عمرت فيها كانت في محل كباب وكفتة".

وأضاف حمادة هلال خلال لقاء في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى على قناة الحياة: "أنا اشتغلت فى السباكة كنت بكسر المطبخ والحمام بالأجنة والشاكوش لأن مكنش ينفع أكون صنايعى، ولكن أكتر شغلانة عمرت فيها كنت بنضف (أسياخ الكفتة)، وكان المكان ده وشه حلو عليا لأنى وأنا شغال كنت بغنى وواحد قالى فرح بنتى بكرة".

وفى سياق آخر، طرح النجم حمادة هلال أغنيته الأخيرة بعنوان "طحن في طحن"، وذلك على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "اليوتيوب"، والأغنية من توزيع أوكا وألحان حسن سراج، وكلمات هشام عبد الحليم، ويقدمها بشكل جديد عن أعماله السابقة وتحمل العديد من المفاجآت.

وتأتى هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه حمادة هلال فى أغنيته الأخيرة "جمالها" وظهرت معه في الأغنية الفنانة الشابة منة عرفة من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف، وحازت على إعجاب الكثيرون، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة وحققت نسب مشاهدة عالية.

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