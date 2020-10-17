شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: اتربيت فى الزاوية الحمرا واتعلمت فيها أصول الجدعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم حمادة هلال: "أنا مبسوط إنى موجود فى أول حلقة فى برنامج واحد من الناس، وده شرف على راسى، وأنا بحبه جدا وطول عمرى بتابع البرنامج من زمان جدا".

وأضاف حمادة هلال، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة: "أنا اتولدت في الشرقية ولكن مش فترة طويلة واتربيت أكتر من 15 سنة فى حى الزاوية الحمرا في منطقة القصيرين، ودى أسعد فترة في حياتى".

وأكد هلال: "اتعلمت إزاى أكون مسئول عن نفسى وإزاى أحافظ على المبادئ وإزاى تحترم الكبير ولو حد غلط فيك مينفعش ترد عليه وتروح تسأل الكبير واتعلمت فيها أصول الجدعنة".

وطرح النجم حمادة هلال أغنيته الأخيرة بعنوان "طحن في طحن"، وذلك على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "اليوتيوب"، والأغنية من توزيع أوكا وألحان حسن سراج، وكلمات هشام عبد الحليم، ويقدمها بشكل جديد عن أعماله السابقة وتحمل العديد من المفاجآت.

وتأتى هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه حمادة هلال فى أغنيته الأخيرة "جمالها" وظهرت معه في الأغنية الفنانة الشابة منة عرفة من كلمات ماجد صبرى، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف، وحازت على إعجاب الكثيرين، واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة وحققت نسب مشاهدة عالية.

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