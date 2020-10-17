شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تبكى فى بداية حلقتها ببرنامج "السيرة" مع وفاء الكيلانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكت النجمة نيللى كريم فى بداية حلقتها فى برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى المذاع على Dmc، بعد عرضها لقصة حياتها منذ بدايتها، قائلة: "لما حكيتى يا وفاء قصة حياتى تأثرت بنبرة صوتك وشريط حياتى بيمر قدامى ده خلى دموعى تنزل وتأثرت، والصدف بتلعب دور كبير فى حياتى كتير أوى، وأنا مصرية جدا ولما كنت طفلة دخلت فى روسيا مدرسة بالية وبيانو وتأقلمت هناك، وكان عندى صحاب كتير وكانت فترة تدريبية وكنت حاسة إنى فى بلدى ومكنتش فى غربة خالص، وحبى الأول هو الباليه".

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من ناحية أخرى تقدم النجمة نيللى كريم مسلسلا دراميا ينتمى لنوعية الأكشن والرومانسى للعرض فى شهر رمضان المقبل، والذى يكتبه مدحت العدل فى ثانى تعاون مع نيللى كريم بعدما قدما مسلسل "لأعلى سعرًا" فى رمضان 2018، حيث تعمل حاليًا على التحضير للعمل الذى لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن.

وتظهر نيللى بشكل جديد ومختلف في شهر رمضان المقبل، حيث تقدم العديد من مشاهد المطاردات والأكشن لأول مرة فى عمل تقدمه، ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "بـ 100 وش"، وشارك في بطولته آسر ياسين، وشريف دسوقي، وعلا رشدي، ومجموعة من النجوم الشباب، وكان من تأليف أحمد وائل، وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكرى، فيما يشاركها في بطولة العمل ظافر العابدين، والذي سبق وأن تعاون معها في مسلسل "تحت السيطرة".