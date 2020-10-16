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رنا صلاح الدين - توفي أمس الخميس شقيق الفنانة صفية العمري، وقامت الأخيرة بإعلان ذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخويا الغالي في ذمة الله نسأل الله أن يتغمده برحمته".
وفاة شقيق الفنانة صفية العمري
وهو الأمر الذي جعل متابعين الفنانة صفية العمري بتوجيه العزاء لها والدعاء لشقيقها.
يذكر إن أخر إطلالة للفنانة صفية العمري كان الجزء السادس من مسلسل "ليالي الحلمية"، الذي عرض في عام 2016.
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