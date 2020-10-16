كريم عبدالعزيز في معسكر مغلق لهذا السبب

رنا صلاح الدين - عاد الفنان كريم عبدالعزيز من مدينة الإسماعيلية، حيث كان متواجد هناك لإرتباطه بتصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد "كيرة والجن".

وبمجرد العودة قرر مخرج العمل مروان حامد دخول فريق الفيلم بالكامل في معسكر مغلق داخل استديو المخرج شريف عرفة، الذي بني داخله خصيصا ديكور من أجل الفيلم.

ويحرص الفنان كريم عبدالعزيز على سرعة الإنتهاء من تصوير "كيرة والجن"، وذلك لأنه من المقرر أن يبدأ تصوير مسلسل "الاختيار 2"، المقرر أن ينافس به في المارثون الرمضاني المقبل، والذي يشاركه بطولته الفنان أحمد مكي.

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"كيرة والجن" يقوم ببطولته الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين وهما، هند صبرى، وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلى قاسم، وهدى المفتى، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وآخرين، كما يظهر خلال أحداث عدد الفنانين كضيوف شرف، والعمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، الذي قام بتحويلها لسيناريو سينمائي،

ويرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويتناول واقع المجتمع المصرى في فترة الاحتلال الإنجليزى إبان هذه الثورة، كما يكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي حتى عام 1924.