شكرا لقرائتكم خبر عن "حلم ولا علم" تجربة جديدة لمصطفى قمر مع مطرب الراب مروان السداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان مصطفى قمر إنه قد جمعه بأخيه ياسر قمر تجربة غنائية جديدة، وأضاف: "عندما تعلمت الجيتار كنت أريده أن يتعلمه ويتعلم كل شيء جديد أتعلمه، ولأنى أكبر منه سنا، فالفرق بيننا حوالى ثلاث سنوات، كنت أغصب عليه أن يتعلم الجيتار إلى أن أحبه وبدأ مشواره فى الجامعة عندما التحق بكلية التربية الرياضية وبدأ يغنى فى حفلات الجامعة".

وأضاف مصطفى قمر، خلال استضافته مع ابنه الفنان تيام قمر ببرنامج "معكم" والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC، أنه خاض تجربة جديدة من نوعها مع مطرب الراب مروان السداوى وهى أغنية "حلم ولا علم"، كما سيشارك معه فى ألبوم كامل بأغاني راب ولكن بأشكال مختلفة، ودعا المطرب مروان للحضور، حيث كان أحد الجالسين فى صفوف الجمهور، ليغنى معه أغنية حلم ولا علم، وبعد الانتهاء منها أكد الفنان مصطفى قمر أن العمل مع مروان تجربة مميزة ولها طابع خاص، خاصة أن مروان هو من يكتب أغانيه ويلحنها.

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يذكر أن النجم مصطفى قمر طرح مؤخرًا أغانى ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" الذى يضم 7 أغانى وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.