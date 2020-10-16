شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كواليس تصوير أغنية "دولارات دولارات" فى فيلم الخطة العامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوق النجم على ربيع، جمهوره بفيلمه الجديد "الخطة العامية" الذى طرح فى دور العرض السينمائية، بفيديو من كواليس أغنية "دولارات دولارات" التى تعرض ضمن أحداثه.

ونشر النجم على ربيع، عبر حسابه بموقع انستجرام، "فيديو" من كواليس الأغنية، وعلق قائلاً:" أحنا جينا يلا نخطف المكان الأغنية موجود دلوقتي علي اليوتيوب والفيلم بكل سينمات مصر يلا بينا سينما فيلم الخطة العايمه علي ربيع".

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يشار أن صناع فيلم "الخطة العامية" قاموا بتغيير اسمه إلى "الخطة العايمة" باستبدال حرفين فقط، حيث تم طرح الأفيش الرسمى بالاسم الجديد وذلك بعدما تم طرح نفس الأفيش باسم "الخطة العامية" قبل أسبوع، ليجدوا غضبا من الكاتب عمر طاهر الذى أعلن عن وجود مشروع سينمائى معلن عنه يجمعه بالنجم محمد هنيدى ويحمل نفس الاسم.

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمدعبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.

وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك ويتم الاستعانة بشخصين مكفوفين للعملية، ومع تتابع الأحداث تقع العديد فى المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.