شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يخوض تجربة التيك توك مع ابنه تيام لأول مرة ببرنامج معكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الفنان مصطفى قمر وابنه الفنان الشاب تيام قمر خلال استضافتهما ببرنامج "معكم" فى الجزء الثانى من حلقتهما، والذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة CBC، لعبة صورة وأغنية، وهى عبارة عن تخمين الأغنية من خلال صورة وكانت المنافسة بينهما قوية جدا وفاز فى تلك الفقرة الفنانة تيام قمر.

وكان من شروط اللعبة أن يقوم الفائز بالحكم على الطرف الآخر، وكان حكم تيام لوالده هو عمل فيديو تيك توك سويا، وكان مشهد التيك توك من أحد أفلام الفنان مصطفى قمر وهو فيلم "بحبك وأنا كمان"، وكان يجمع المشهد مصطفى قمر والفنان فتحى عبد الوهاب، وقام مصطفى قمر بتقديم دور فتحى عبد الوهاب.

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يذكر أن النجم مصطفى قمر طرح مؤخرًا أغانى ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" الذى يضم 7 أغانى وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة" و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وتعاون قمر فى الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء وملحن واحد فقط، ومن الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمى، ولحن مصطفى قمر عدد من أغانى الألبوم، وشارك أشرف السرخوجلى فى الألبوم بتلحين عدد من الأغنيات أيضا، والألبوم بشكل كامل من توزيع مصطفى قمر.