شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس معلقا على واقعة فتاة المعادى: اللى حصل عمل خوف لكل البنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان أحمد فلوكس عن حزنه واستيائه لما تعرضت له "مريم" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المعادى" التى لقت مصرعها بعد تعرضها لحادث سرقة بمنطقة المعادى. وكتب فلوكس عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "شيء محزن، بنت صغيرة ومحترمة تنتهي حياتها بسبب أشخاص لا يقال عنهم غير شياطين وحوش لا يعرفون دين ولا تربية".

وأضاف فلوكس: "الله يرحمها وأكيد القضاء المصري والعدالة المصرية هتجيب حقها، ومن الواضح إن اللي حصل للبنت دي عمل ذعر للبنات وخوف، لكن ماتخوفش مش كل الرجالة والشباب وحوش وانتوا بنات أقوية وبميت راجل، تقدروا تاخدوا حقكم كويس واحنا معاكم".

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واختتم حديثه: "مصر فيها خير وشبابها برده لسه جدعان وبناتها بميت راجل، الله يرحمها وحقها قادم بإذن الله أرجو الدعاء للبنت دي".

من جانب آخر، يواصل أحمد فلوكس تصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 وهو من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف: هند صبرى، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم، وموسيقى تصويرية عمر خيرت. ونال فلوكس عن دوره فى الفيلم العديد من الإشادات وحصل أيضًا على عدة جوائز وتكريمات.