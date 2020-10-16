شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يمازح جمهوره باتصال هاتفى خيالى بالعام 2021: كيف تبدو هناك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الفنان المصرى العالمى مينا مسعود جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بصورة له وهو يتحدث في الهاتف متخيلا العام 2021 شخصا يتحدث معه، قائلا: "مرحبًا، هل هذا عام 2021؟ كيف تبدو هناك؟".



مينا مسعود عبر إنستجرام

وشهد العام 2020 العديد من الأزمات كان من أبرزها جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التى أثرت على صناعة السينما وتسببت في تأجيل تصوير العديد من الأفلام والمسلسلات لعدة أسابيع وشهور في بعض الأحيان.



مينا مسعود

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من ناحية أخرى، شوق النجم المصري العالمي مينا مسعود جمهوره إلى كتابه الجديد الذي يتحدث فيه عن الطعام في دول العالم، حيث نشر عددا من الصور عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مؤكدا أنه انتهى من كتابته بالفعل. وقال مينا مسعود عبر إنستجرام: "كان استكشاف أمريكا الشمالية من أجل التطور النباتي تجربة رائعة. فيما يلي بعض الأشخاص الرائعين والملهمين الذين التقيت بهم على طول الطريق. إنه لشرف كبير أن أكون قادرًا على تضمينها في كتابي، والذي انتهيت منه الآن".

وفي وقت سابق أعلن مينا مسعود عن موعد طرح كتابه الجديد، وهو الكتاب المستوحى من جولته على إنستجرام " evolve vegan"، حيث نشر مينا صورته عبر إنستجرام، وعلق عليها: "لا أستطيع أن أخبركم يا رفاق عن مدى حماسي لكتابى، ليس عليك أن تكون نباتيا حتى تتمكن من استخدام هذا الكتاب".

وتابع مينا: "ولكن عليك أن تحب الطعام، الطعام المصرى، المكسيكى، والإيطالي، والتايوانى، والهندي، والأمريكى، والإثيوبى، والبوليفى".