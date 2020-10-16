شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لـ كريسى تيجان مع جو ليجند بعد وفاة طفلهما الثالث.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول عارضة الأزياء الأمريكية والموديل الشهيرة كريسى تيجان والمطرب العالمي جو ليجند أن يعودا إلى حياتهما الطبيعية بعد فقدان طلفهما الثالث أثناء الولادة في الآونة الأخيرة.

وشوهدت كريسى تيجان والمطرب العالمي جو ليجند في بريستول فارمز بلوس أنجلوس مع ابنهما مايلز البالغ من العمر عامين. وابنتهما لونا البالغة من العمر 4 سنوات التى لم تظهر في الصور، وفقا لما ذكره موقع "pagesix".



عارضة الأزياء كريسى تيجان مع جو ليجند

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا ترصد تجول كريسى تيجان والمطرب العالمي جو ليجند في لوس أنجلوس لأول مرة بعد فقدان طفلهما الثالث، حيث كانت ترتدي عارضة الأزياء الأمريكية، فستانًا طويلًا برتقاليًا مع حذاء يصل إلى الركبة.

كما شوهدت وهي تحمل بالونات على شكل هالووين، في الوقت الذي كان يرتدي فيه جو ليجند البالغ من العمر 41 عاما، قميصًا بولو مخططًا غير رسمي وسروال جينز أثناء دفع عربة التسوق خارج المتجر. وكانا يرتديان أيضا أقنعة الوجه للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements



كريسى تيجان تحمل البالونات

وعاشت أسرة عارضة الأزياء الأمريكية والموديل الشهيرة كريسى تيجان في صدمة كبيرة مؤخرا بسبب فقد ابنها الثالث من المغنى جو ليجند، حيث أعلنا عن وفاته بسبب نزيف مستمر أصابه ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.



كريسى تيجان بصحبة جو ليجند



كريسى تيجان مع جو ليجند وطفلها



كريسى تيجان مع جو ليجند