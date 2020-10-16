شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أونتاريو السينمائى يبث الأفلام المشاركة أون لاين بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت مساء اليوم الدورة الأولى من مهرجان أونتاريو السينمائي الدولي "ONIFF" والذى تنتهى فعالياته يوم 25 من شهر أكتوبر الحالى، حيث ستعرض الأفلام الدولية المشاركة واللقاءات مع صناعها وعدة حلقات نقاش حول قضايا سينمائية، وذلك أونلاين عبر شبكة الإنترنت.

وقرر منظمو المهرجان عرض الأفلام المشاركة عبر الإنترنت نتيجة لآثار فيروس كورونا التي منعت صانعي الأفلام من السفر، وكذلك الجمهور من حضور العروض داخل دور العرض السينمائية، وسيستطيع الجمهور عبر الإنترنت مشاهدة أكثر من 150 فيلمًا من 50 دولة، كما ستتاح لهم أيضًا فرصة الانضمام إلى مؤتمرات صحفية مع صانعي الأفلام المشاركين وكذلك مشاهدة حفل الافتتاح والختام مباشرة على الحسابات الخاصة بالمهرجان.

وبمناسبة افتتاح المهرجان قالت المخرجة رشا عصفور، مؤسسة المهرجان: "هدفنا هو تنظيم احتفالية فنية خاصة لمدة عشرة أيام من أجل دعم الإنتاج السينمائي والإبداع الفني حول العالم".

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وأضافت أنها شعرت بسعادة بالغة بعدد الأفلام التي تقدمت للدورة الأولى، والتى وصلت إلى أكثر من 500 فيلم حتى تم على الاستقرار على 150 فيلما للمشاركة في المسابقات الرسمية للمهرجان.

أما إيلين جرانت الشريك المؤسس، فقالت إن هذه الدورة الأولى التي ندشنها عبر الإنترنت تعتبر استعدادا احترافيا وعمليا لتنظيم دورة كاملة حية في أونتاريو عام 2021.

وأضاف المؤلف الموسيقي والمخرج خالد حماد، الشريك المؤسس، أن المهرجان يدعم التجارب السينمائية الواعدة في كندا والعالم بأسره من خلال دعم صناعة الأفلام وبشكل خاص الأعمال المستقلة وفقًا للتنوع بين الثقافات المختلفة، وهو الشعار الرئيسي للمهرجان.