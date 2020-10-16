شكرا لقرائتكم خبر عن نهال نبيل تبدأ حفلها بالأوبرا بأغنية "وإيه يعنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المطربة نهال نبيل حفلها بدار الأوبرا المصرية بالمسرح المكشوف وسط حضور جماهيرى كبير، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا، بأغنية "وإيه يعنى لو العشاق"، كما وجهت الشكر للجمهور الذى حرص على حضور الحفل رغم الظروف التى تمر بها البلاد، كما حضر الحفل عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين فى مقدمتهم شقيقها الموزع الموسيقى خالد نبيل والمطرب والملحن مصطفى محفوظ.

من ناحية أخرى طرحت نهال مؤخرا أغنيتن، الأولى بعنوان "الله كاتب لي"، من كلمات "يم"، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد عاطف الحلو، ومن إخراج نهال نبيل، والثانية " 18 سنة"، من كلمات محمد عاطف، وألحان شريف تاج، وتوزيع خالد نبيل.

تقول كلمات الاغنية: "من وانا عندى 18 سنة أول ما شوفنا بعضنا لحظه ما جت عينى فى عينيك بفرح وباطير باوقات لقاك كبرت عن إحساس هواك وحافظه كل حاجة فيك، وفات وعدى سنين كتيرة انا وغرامنا من وقتها لحد النهاردة ومشاعرى ولا بتقل يوم ورا التانى بتشد لك حتى فى منامى أمانة ماتسبنيش ثوانى لاحسن اضيع أو اضل من وانا عندى 18 سنة اول ماشفنا بعضنا لحظة ماجت عينى فى عينيك عينى فى عينيك بفرح وباطير باوقات لقاك كبرت عن احساس هواك وحافظه كل حاجه فيك".

يذكر أن نهال نبيل بدأت مشوارها فى استوديو الفن عام 2003، وقدمها سيد حجاب لياسر عبد الرحمن لتغنى تتر مسلسل سارة عام 2005، غنت بعدها أغنيتين "باشوف بعينى، باعيش أوقات"، وقدمت "نهال" أول أغنياتها للسينما فى نفس العام لفيلم "بالعربى سندريلا" ثم غنت 5 أغنيات فى فيلم "صياد اليمام" عام 2009، وطرحت مؤخرا أغنية "فيها شيء".