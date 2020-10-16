شكرا لقرائتكم خبر عن فيولا ديفيس تروج لفيلمها الجديد "Ma Rainey’s Black Bottom" بالبوستر الدعائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الممثلة العالمية الأمريكية فيولا ديفيس، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بوستر فيلمها الدرامي الجديد "Ma Rainey’s Black Bottom" الذي من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية في يوم 19 ديسمبر المقبل.

وروجت الممثلة العالمية فيولا ديفيس فيلمها الجديد "Ma Rainey’s Black Bottom" عبر إنستجرام بصورة من البوستر معلقة: "لا أستطيع الانتظار حتى تقابل ما ريني في 18 ديسمبر".



بوستر الفيلم

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الفيلم الدرامي الجديد "Ma Rainey’s Black Bottom" من بطولة فيولا ديفيس والراحل تشادويك بوسمان، وكولمان دومينغو وجلين تورمان وجيريمي تشاومس ومايكل بوتس، وإخراج جورج سي وولف وتأليف أوجست ويلسون.

وتدور أحداث فيلم Ma Rainey’s Black Bottom في إطار من الدراما والموسيقى، في عام 1927 داخل شيكاغو، فيما تتصاعد التوترات بين عازفة البوق الشهيرة ما ريني، وبين الإدارة التي تسعى للتحكم فيها بأي وسيلة.

من ناحية أخرى، تشارك فيولا ديفيس في المسلسل الجديد " First Ladies"، وستلعب دور "ميشيل أوباما"، وستشارك ديفيس أيضا في إنتاج السلسلة الجديد، التي وضعت في خطة مسلسلات شوتايم لـ عام 2020، في أغسطس الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline" في وقت سابق.

وتدور سلسلة First Ladies في الجناح الشرقي للبيت الأبيض، حيث تم إخفاء العديد من قرارات التاريخ الأكثر تأثيرًا وتغيرًا في العالم عن الأنظار، والتي اتخذتها السيدات الأوليات الجذابات في أمريكا، ستزيل السلسلة الستارعن الحياة الشخصية والسياسية للكثير من أهم الأفراد الأكثر غموضًا، حيث يركز الموسم الأول على إليانور روزفلت، وبيتي فورد، وميشيل أوباما.