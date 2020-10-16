شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار ووفاء عامر وأحمد وفيق وصابرين يقدمون واجب العزاء فى محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل كل من المطرب على الحجار، والفنانين وفاء عامر وأحمد وفيق وصابرين وروجينا وسميرة عبد العزير وخالد جلال وأمل رزق، وميرنا وليد ورياض الخولى وأيمن عزب والسيناريست فيصل ندا، وفتوح أحمد، لتقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل محمود ياسين الذى وافته المنية أول أمس بعد صراع مع المرض.

وحضرت أيضا وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وأشرف زكي وصلاح عبدالله ولطيفة ونادية مصطفى وحسن الرداد، وفردوس عبد الحميد وزوجها محمد فاضل، ومنذر رياحنة ومحمد محمود عبدالعزير، وفاروق فلوكس وأحمد شاكر عبد اللطيف وسليمان عيد، وإيهاب فهمى والموسيقار هانى مهنا والمخرج محمد سلامة وتامر كرم وحنان شوقي .

وحرص أيضا كل الفنان محمد رمصان وإلهام شاهين وعبد الرحمن أبو زهرة وسمير صبري ومحمود حميدة على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمود ياسين.

ووصل أيضا كل من الفنانين شريف منير وكمال أبورية ومحمد عز ومحمد الشرنوبى وخالد محمود ونهال عنبر ودنيا عبد العزيز والإعلامي سيف زاهر، والمخرج أحمد خالد موسى، والأب بطرس دانيال.

وكان قد حضر لتقديم العزاء كل من الفنانين ليلى علوى ويوسف شعبان وأحمد آدم وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسهر الصايغ وليلى عز العرب، والإعلامى محمود سعد.

واستقبل الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عزاء والده الفنان الراحل محمود ياسين في منطقة الشيخ زايد والذى توفى أول أمس عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية التى شهدت انتشار شائعات وفاته بشكل متتالٍ، ودائما ما كانت تتصدى أسرته بقوة لهذه الشائعات إلى أن فارق الحياة ولم يعد هناك مجالاً للشائعات مرة أخرى.

وشيع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين أمس من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم .

قدم الفنان الراحل محمود ياسين فى السينما أدوارا صغيرة فى نهاية حقبة الستينيات إلى أن جاءت فرصته الكبيرة في فيلم (نحن لا نزرع الشوك) مع شادية عام 1970 وتوالت الأفلام بعد ذلك فكان من بينها (الخيط الرفيع) أمام فاتن حمامة و(أنف وثلاث عيون) أمام ماجدة الصباحي و(قاع المدينة) أمام نادية لطفي و(مولد يا دنيا) أمام المطربة عفاف راضي و(اذكريني) أمام نجلاء فتحي و(الباطنية) أمام نادية الجندي و(الجلسة سرية) أمام يسرا و(الحرافيش) أمام صفية العمري.

وفى التليفزيون قدم عشرات المسلسلات منها (الدوامة) و(غدا تتفتح الزهور) و(مذكرات زوج) و(اللقاء الثاني) و(أخو البنات) و(اليقين) و(العصيان) و(سوق العصر) و(وعد ومش مكتوب) و(ضد التيار) و(رياح الشرق) و(أبو حنيفة النعمان)، و(ماما فى القسم).

منحه التقدم فى العمر مساحة أكبر للعب أدوار مميزة في السينما وقف فيها بجانب الأجيال التالية من النجوم فشارك في (الجزيرة) مع أحمد السقا و(الوعد) مع آسر ياسين و(عزبة آدم) مع أحمد عزمي وماجد الكدواني و(جدو حبيبي) مع بشرى وأحمد فهمى وإخراج على إدريس.