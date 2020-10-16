صور - فنانون ورجال أعمال.. أبرز الحضور في عزاء محمود ياسين

حرص عدد كبير من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي على حضور عزاء الراحل الكبير محمود ياسين،

بمنطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، وهم، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والموسيقار هاني مهنى، أشرف زكي، أحمد بدير، صلاح عبد الله، حسن الرداد، منذر ريحانة، هاني رمزي، صابرين، على الحجار، والإعلامي محمود سعد، إلهام شاهين ومحمد رمضان، ورجل الأعمال محمد أبو العينين.

كما حضر لتقديم واجب العزاء في الراحل الكبير محمود ياسين،

كلاً من المطربة التونسية لطيفة، نادية مصطفى، وفردوس عبدالحميد وزوجها محمد فاضل، رياض الخولي، محمد محمود عبدالعزير، وسليمان عيد، إيهاب فهمي، والمخرج محمد سلامة و أحمد العوضي، وماجد المصري، ونقيب الموسيقين هاني شاكر.

وتوافد لمقر العزاء المقام في ساحة كمبوند رويال سيتي بالشيخ زايد، بالسادس من أكتوبر، النجم شريف منير، ومصمم الأزياء هاني البحيري، أحمد عزمي، نهال

عنبر ودنيا عبد العزيز والإعلامى سيف زاهر، دعاء عامر، ريهام حجاج والمخرج أحمد خالد موسى، نضال الشافعي.

وتلقى العزاء في المقدمة عمرو نجل الراحل محمود ياسين، ومحمد رياض زوج رانيا محمود ياسين نجلة الراحل، وسط حضور كثيف من الأصدقاء والمقربين.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد ظهر، أمس في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والتي شهدت حضور عدد ضخم من الفنانين ومحبي محمود ياسين، سعيد حساسين، محمود حميدة، محمود التهامي، أحمد عبد العزيز.



وكان قد رحل الفنان الكبير محمود ياسين، عن عالمنا صباح الأربعاء الماضى عن عمر يناهز الـ79، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بإلتهاب رئوي حاد.

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