وزيرة الثقافة تشارك في عزاء الراحل محمود ياسين

حضرت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة إلى عزاء الراحل محمود ياسين، الذي أقيم بإحدى المدن السكنية بمدينة الشيخ زايد، مساء اليوم الجمعة. الجمعة. أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد ظهر أمس في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والتي شهدت حضور عدد ضخم من الفنانين ومحبي محمود ياسين

شهدت حضور عدد ضخم من الفنانين ومحبي محمود ياسين ورحل الفنان محمود ياسين عن عالمنا صباح الأربعاء الماضى عن عمر يناهز الـ79 إثر تدهور حالته الصحية بعد اصابته بالتهاب رئوي حاد.

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