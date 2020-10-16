حرص الفنان هاني رمزي علي المشاركة في عزاء الراحل محمود ياسين، الذي أقيم بمدينة الشيخ زايد.

وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد ظهر أمس في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والتي شهدت حضور عدد ضخم من الفنانين ومحبي ياسين رحل الفنان محمود ياسين عن عالمنا صباح يوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ79 إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد. الفقيد ظهر أمس في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والتي شهدت حضور عدد ضخم من الفنانين ومحبي ياسين رحل الفنان محمود ياسين عن عالمنا صباح يوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ79 إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني رمزي يصل عزاء الفنان الراحل محمود ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.