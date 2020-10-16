هاني رمزي يصل عزاء الفنان الراحل محمود ياسين

حرص الفنان هاني رمزي علي المشاركة في عزاء الراحل محمود ياسين، الذي أقيم بمدينة الشيخ زايد.
وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان
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