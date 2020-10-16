بعد قليل .. رنا سماحة وخطيبها سامر أبو طالب في ضيافة "التاسعة"

نشرت الفنانة رنا سماحة صورة برفقة خطيبها سامر أبو طالب، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل اصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "سماحة" على الصورة:" وادي الصوره الي طلبتوها يا حلوين .. إستنونا النهارده على الاولى والفضائيه المصريه

"التليفزيون المصري" في برنامج التاسعه طبعاً الساعه٩ مساءً ".



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وتحل الفنانة "رنا" وخطيبها الملحن سامر أبوطالب بعد قليل، ضيفي حلقة اليوم الجمعة من برنامج "التاسعة" في أول ظهور لهما بعد خطوبتهما مع الإعلامي

محمد الشاذلي.

ويكشف الثنائي خلال الحلقة عن بداية قصة حبهما التي كللت بالخطوبة، كما يكشفان موعد زواجهما، ويتحدثان عن آخر تعاون بينهما من خلال أغنية "تعيش يا لبنان"، والتي طرحتها لإهدائها للشعب اللبناني بعد انفجار بيروت، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع عمر إسماعيل.