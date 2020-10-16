قال الفنان رياض الخولي عن وفاة الفنان محمود ياسين فى تصريح خاص للوفد: "مصر خسرت رمزا من رموزها الفنية صعب تعويضه وربنا يصبرنا جميعا". جميعا". وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد ظهر أمس في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، والتي شهدت حضور عدد ضخم من الفنانين ومحبي محمود ياسين

شهدت حضور عدد ضخم من الفنانين ومحبي محمود ياسين ورحل الفنان محمود ياسين عن عالمنا صباح الأربعاء الماضى عن عمر يناهز الـ79 إثر تدهور حالته الصحية بعد اصابته بالتهاب رئوي حاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر فى عزاء محمود ياسين.. رياض الخولي لـ الوفد: مصر فقدت رمزا فنيا كبيرا لا يعوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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