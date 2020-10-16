شارك الفنان شريف منير فى عزاء الراحل محمود ياسين، الذي أقيم بإحدى المدن السكنية بمدينة الشيخ زايد، مساء اليوم الجمعة.
الفنانين ومحبي محمود ياسين
أقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد ظهر أمس في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وشهدت حضور عدد ضخم من
ورحل الفنان محمود ياسين عن عالمنا صباح الأربعاء الماضى عن عمر يناهز الـ79 إثر تدهور حالته الصحية بعد اصابته بالتهاب رئوي حاد.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف منير يشارك في عزاء الفنان محمود ياسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.