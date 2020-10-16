وظيفة الأحلام … 52 ألف دولار مقابل أن تتذوق “البسكويت”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 16 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2020 10:02 مساءً

ليست حلما أو خيالا بل وظيفة حقيقية، فبينما تستيقظ الملايين صباحا للسعي خلف أشغالهم الروتينية والصعبة والمملة ربما، وذلك مقابل أجر زهيد يختفي بعد 15 يوما وسط غلاء معيشي، ثمة شخص في هذا العالم سيستيقظ بشكل هادئ لتناول فطوره ثم كوب قهوته لكن بدون البسكويت طبعا، ثم يرتدي ملابسه متوجها إلى عمله اللطيف والذي يتطلب منه فقط تذوق “البسكويت”.

ذكر تقرير نشرته صحيفة “Mirror” البريطانية، أن شركة بسكويت “بوردر” أعلنت عن وظيفة الأحلام، التي تؤمن لك راتبا يقدر بـ52 ألف دولار مقابل تذوق البسكويت.

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وجاء في إعلان الشركة: “إذا كنت تعتبر نفسك نوعا ما من خبراء عندما يتعلق الأمر ببسكويت “بكسترد كريمات”، فشركتنا تعلن عن وظيفة أحلامك”، بحسب الصحيفة.

جاء في إعلان الشركة: “إذا كنت تعتبر نفسك نوعا ما من الخبراء عندما يتعلق الأمر ببسكويت “بكسترد كريمات”، فشركتنا تعلن عن وظيفة أحلامك”، بحسب الصحيفة.

وتسعى شركة بوردر حاليًا بالبحث عن خبير تذوق جديد لضمان أن تكون كل قطعة بسكويت يصنعونها متضمنة النكهة الخاصة بالشركة، والمطلوب هو عمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع براتب يصل إلى 52 ألف دولار سنويًا.

وأضافت الشركة: “نحن نبحث عن شخص لديه المهارات والخبرة والتجربة لضمان جودة منتجات شركة بوردر. لذلك إذا كنت تعرف ما يلزم لصنع بسكويت استثنائي، فنحن نريد أن نسمع منك!”.