تراند اليوم : منى زكي لسكاي نيوز عربية : بيروت بلدي الثاني وفاتن حمامة مثل أعلى

حلت الفنانة منى زكي ضيفة على قناة “سكاي نيوز عربية” صباح اليوم، مع الإعلامي سعيد حريري، لتتحدث عن أحدث أعمالها الفنية، وتكريمها المقبل في مهرجان القاهرة السينمائي، وموقفها من العديد من القضايا المطروحة على الساحة حاليا.

أوضحت منى أنها كانت ترغب في زيارة بيروت منذ وقت الانفجار، ولم تتردد لحظة، ولكن تعذّر حدوث ذلك بسبب انشغالها في التصوير، فبيروت بلدها الثاني وتشعر بقرب شديد لشعبها وتكن لهم كل حب واحترام، موضحة أن الانفجار حدث بسبب إهمال من أشخاص كثيرين، لكن لديها يقين وأمل كبير بأن الأوضاع ستعود أفضل مما كانت عليه.

على صعيد آخر، أوضحت منى أنها تحمست لفيلم “الصندوق الأسود” بسبب السيناريو، القصة جيدة وبها خيال ممتع وسريع، لذلك سعدت بهذه التجربة مع محمد فراج ومصطفى خاطر لأنهما نجمان موهوبان، ورغم أن الظروف الحالية ليست الأفضل سينمائيا، لكنها توقعت أن الفيلم سينال إعجاب الجمهور.

وعن إعلان تكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي، أكدت منى زكي أنه شرف كبير لها، لافتة إلى أن فاتن حمامة قيمة كبيرة في الوطن العربي، ومثل أعلى في الموهبة والثقافة والرقي.

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وبسؤالها عن موقفها حال منحها فرصة تجسيد سيرة ذاتية عن شخصية معروفة من جديد، بعد مسلسل “السندريلا”، قالت منى: “لن أختار تجسيد حياة ممثلة، أفضّل هذه المرة أن يكون الدور عن عالمة أو راقصة، فلدينا نماذج كثيرة عن سيدات ناجحات ورائدات في الوطن العربي عموما، ومصر خصوصا”.

وبسؤالها أيضا عما يقال عن أن نجمات السينما المصريات المعاصرات لم يتمكنّ من تحمل مسؤولية البطولة المطلقة على غرار نبيلة عبيد ونادية الجندي في السابق، على الرغم من المحاولات المهمة لكثير من النجمات حاليا، أيدت منى هذا التحيليل، موضحة أن الأمر خارج عن إرادتهم نظرا لتغير الظروف ككل عن الماضي، مضيفة: “ياسمين عبد العزيز أكثر ممثلة من جيلنا حققت مكاسب على شباك التذاكر، لكن لم يحدث الأمر مع غيرها بسبب صعوبة تحمس المنتجين حاليا للبطولات النسائية”.

وعن الضجة التي تناولت رد فعل زوجها الفنان أحمد حلمي وقت حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم “أسوار القمر” في حفل توزيع جوائز حفل أوسكار ACA، قالت منى: “هذا طبيعي لأن “زوجي دمه أخف وألذ وأكثر جماهيرية بالعكس أنا اتبسطت من الموقف.. تجمعني بحلمي صداقة قوية وعشرة سنوات قبل الزواج، لدينا محبة كبيرة لبعضنا البعض بعيدا عن كوننا زوجين، لذلك أتمنى له أفضل مما لدي مليون مرة.

أما عن موقفها من مسلسل “الامبراطور” الذي تم الإعلان عنه لتجسيد قصة حياة الفنان أحمد زكي، وموقفها حال دعاها الفنان محمد رمضان للمشاركة فيه، قالت: “لا أعتقد أن محمد رمضان سيدعوني للمشاركة في المسلسل، وليس لدي اعتراض على فكرة عمل مسلسل عن النجم الكبير أحمد زكي، لأنه قامة كبيرة ونجم موهوب فوق الوصف، وأعتقد أنه لولا عائق اللغة لكان أصبح نجما عالميا مهما.. عموما الأعمال التاريخية والسير الذاتية تحتاج لوقت كبير في التحضير والاستعداد الجيد، لذلك أعتقد أن المسلسل يحتاج لوقت أكبر حتى يظهر على أكمل وجه”.

على صعيد آخر، كشفت منى زكي سبب ظهورها كضيفة شرف في بعض أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز، موضحة أنها تظهر معها بدافع الصداقة القوية التي تجمعهما، قائلة: “هي أختي وصديقتي وأحبها بشدة، وأحب وضوحها وصراحتها”، أما معيار اختيارها للظهور كضيفة شرف، فأكدته إنه إما الصداقة، أو أن يكون المشهد الذي ستظهر فيه مهما للعمل ولها أيضا.

أما موقفها من ظهور ابنتها “لي لي” في الإعلام مؤخرا، أشارت منى إلى أنها حرصت على إخفاءها عن الإعلام منذ صغرها، لأن مسؤوليتها كأم ومسؤولية زوجي كأب ألا يجعلاها تعيش إحساس الشهرة منذ طفولتها، بل تختار حياتها كما تشاء حين تكبر، قائلة: “كان واجبي أن أحميها في طفولتها مما لا دخل لها في اختياره، لذلك عندما كبرت الآن وأصبحت تبلغ من العمر 17 عاما، اختارت الظهور على السوشيال ميديا، ومشاركة الجمهور مواهبها في الرسم.. وأنا فخورة بموهبتها في الرسم وأشجعها دوما، وأتمنى أن تحقق كل ما تريده مستقبلا”.