تراند اليوم : بعد لقاءه إمام مسجد بالإسكندرية .. بهاء سلطان يتجه الي الإبتهالات

فجر الشيخ أحمد علي درويش، إمام وخطيب مسجد الإمام البوصيري بالإسكندرية، مفاجأة عن الفنان بهاء سلطان، وذلك بعد لقاء جمعه به، فجر اليوم الجمعة.

وقال “درويش” عن تفاصيل اللقاء ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ” :”تحدثت مع بعض الشباب عنه بالأمس، وأني أرى بداخله إنسانًا آخر، فأكد لي واحد منهم أنه يعزم هذه الأيام على اقتصار وتوجيه نشاطه الفني بأكمله للابتهالات والمدائح النبوية فدعوت الله له، وإذ بي اليوم قبل صلاة الفجر فوجئت بدخوله عليّ مُسَلِمًا مبتسمًا يريد أن _يفضفض _وأن يلقي ما بداخله وما على عاتقه من أحمال، مريدًا من يأخذ بيده، متمنيًا اقتصاره على الفن الهادف والابتهالات والأناشيد”.

وأضاف : “وخلال جلستي معه تأكد لي انطباعي الطيب عنه.. فوجدناه إنسانًا بمعنى الكلمة، مقيمًا للصلاة، تاليًا لكتاب الله حافظًا له، مؤديًا للواجبات، محبًا لله جل وعلا خاشيًا له، ومحبًا لرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبًا لأولياء الله.. إنه الأستاذ الخلوق بهاء سلطان، أرشدني الله وإياه وهدانا سواء الصراط واستعملنا لخدمة دينه”.