تراند اليوم : النكرة و الكاذبة .. هكذا يتم وصف إبتسام مومني ملكة جمال المغرب

إبتسام مومني هي ملكة الجمال التي تصدرت محركات البحث بعد إطلاقها تصريحات مسيئة عن نساء مصر بعد نجاح الحملة المصرية في إلغاء حفل غنائي لسعد مجرد في مصر.

قالت مومني عبر حسابها على «إنستجرام»: «يعني أنتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهن مثل الرجال”، وهاجم العديد من المصريين ملكة جمال المغرب.

وكانت شركة «كايرو شو» قررت إلغاء حفل المطرب المغربي سعد لمجرد في مصر احترامًا لرغبة الجمهور. وقال مصدر مسؤول بالشركة لـ«et بالعربي» إنها قررت إلغاء حفل سعد لمجرد في مصر بشكل رسمي، احتراماً لرغبة الجمهور، بعد أن قامت الشركة بحذف بوسترات الحفل من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعقب إلغاء الحفل، نشر «لمجرد» صورة له على حسابه، وكتب: «لا شيء يهز ابتسامة القلب، أحب جمهوري، أحب عائلتي»، وأرفقها بعلمي مصر والمغرب.

وفي السطور الأتية أغرب 6 معلومات لا يعرفها المصريين عن مومني:

6. «النكرة»

ذلك اللقب التي أطلقته الفنانة المغربية الشهيرة نعيمة إلياس، على إبتسام مومني، ونقلته وسائل الإعلام المغربية عنها، وجاء ذلك تعليقا على سلوكيات مومني.

5. «شبيه ابتسام تسكت»

لقب أطلقه عليها متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ونقلته الصحف المغربية للتعريف بها، خاصة وأن ابتسام تسكت مغنية مغربية شهيرة شاركت في آراب آيدول الموسم الثاني.

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4. «الفنانة المغمورة»

لقب حازته ابتسام مومني خلال مشاركتها التي أثارت جدلا واسعا لمهرجان مراكش الدولي، ووجه النقاد تساؤلات عن سبب حضورها.

3. «غاوية شهرة»

لقب آخر حازته بعد أول كليب لها تعمدت خلاله الظهور بملامح تشبه نجمة آراب آيدول، ابتسام تسكت، وحمل الكليب عنوان «خود ليك زعزع»، واعتبرها البعض بالطامعة في الشهرة، بسبب تقليدها نفس الحركات والأداء.

2. «فتاة القفطان»

حاولت التسبب في أزمة مع الجزائر عرفت باسم «القفطان المغربي»، حيث هاجمت عارضة أزياء جزائرية بسبب وصفها بأن القفطان ليس مغربي فقط.

1. «الكاذبة»

حصلت على هذا اللقب بعد نشرها محادثة وهمية بحسب متابعيها مع فتاة قررت الانتحار وأرسلت لها صور انتحارها، إلا أن الحادثة لم تنشر ولم يتم التأكد منها، وبعدها اختفت مومني بحجة أن زوجها طالبها بغلق حساباتها على مواقع التواصل.