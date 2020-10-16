الارشيف / فن ومشاهير

صور.. بعد حل مشاكله مع سارة الطباخ.. محمد الشرنوبي في حفل زفاف بمينا هاوس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

Advertisements

رنا صلاح الدين - أحيا الفنان محمد الشرنوبي حفل زفاف، وذلك داخل إحدى القاعات بفندق مينا هاوس.

1c3b5aa5ce.jpgمحمد الشرنوبي

ويعد هذا الحفل الأول للفنان محمد الشرنوبي بعد حل أزماته مع إدارة أعماله السابقة، وتولي خالد كمال إدارة أعماله بداية من هذه الأيام.

f0dde736f1.jpgمحمد الشرنوبي

وغنى محمد الشرنوبي مجموعة كبيرة من أغنياته، التي رقص عليها العروسين والحاضرين لحفل الزفاف.

446f7638a4.jpgمحمد الشرنوبي

يذكر إن بسبب مشاكل محمد الشرنوبي مع سارة الطباخ مديرة أعماله السابقة توقفت مشاريعه الغنائية لفترة، ولكنه استمر في تقديم أعماله التمثيلية، حيث ظهر مؤخرا في مسلسل "ليه لا"، كما إنه قدم فيلم "بنات ثانوي" في بداية العام، وحاليا يقوم بتصوير دوره في مسلسل "لؤلؤ"، التي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر.

Advertisements

23f25b88f7.jpgمحمد الشرنوبي

a1e87c6d74.jpgمحمد الشرنوبي

9839686b41.jpgمحمد الشرنوبي

2b44299fdb.jpgمحمد الشرنوبي

ebfdbb25cc.jpgمحمد الشرنوبي

9148d95fe3.jpgمحمد الشرنوبي

a8d0980f67.jpgمحمد الشرنوبي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. بعد حل مشاكله مع سارة الطباخ.. محمد الشرنوبي في حفل زفاف بمينا هاوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا