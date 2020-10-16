صور.. بعد حل مشاكله مع سارة الطباخ.. محمد الشرنوبي في حفل زفاف بمينا هاوس

رنا صلاح الدين - أحيا الفنان محمد الشرنوبي حفل زفاف، وذلك داخل إحدى القاعات بفندق مينا هاوس.

محمد الشرنوبي

ويعد هذا الحفل الأول للفنان محمد الشرنوبي بعد حل أزماته مع إدارة أعماله السابقة، وتولي خالد كمال إدارة أعماله بداية من هذه الأيام.

محمد الشرنوبي

وغنى محمد الشرنوبي مجموعة كبيرة من أغنياته، التي رقص عليها العروسين والحاضرين لحفل الزفاف.

محمد الشرنوبي

يذكر إن بسبب مشاكل محمد الشرنوبي مع سارة الطباخ مديرة أعماله السابقة توقفت مشاريعه الغنائية لفترة، ولكنه استمر في تقديم أعماله التمثيلية، حيث ظهر مؤخرا في مسلسل "ليه لا"، كما إنه قدم فيلم "بنات ثانوي" في بداية العام، وحاليا يقوم بتصوير دوره في مسلسل "لؤلؤ"، التي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر.

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محمد الشرنوبي

محمد الشرنوبي

محمد الشرنوبي

محمد الشرنوبي

محمد الشرنوبي

محمد الشرنوبي

محمد الشرنوبي