صور.. محمد رمضان وحميدة ووزيرة الثقافة في عزاء محمود ياسين

رنا صلاح الدين - وصل الفنان محمد رمضان إلى مقر عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، الذي يقام فى أحد الكمباوندات بمدينة الشيخ زايد.

نجوم الفن في عزاء محمود ياسين

كما حضر عدد كبير من النجوم ومن بينهم، محمود حميدة، وإلهام شاهين، وعبدالرحمن أبو زهرة، وصلاح عبدالله، ولطيفة، وحسن الرداد، ونادية مصطفى، وفردوس عبدالحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، ومنذر رياحنة ، ومحمد محمود عبدالعزير، وفاروق فلوكس، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وإيهاب فهمي ، وأشرف عبدالغفور، والموسيقار هانى مهنا، والمخرج محمد سلامة، وتامر كرم، وحنان شوقي، وسمير صبري.

نجوم الفن في عزاء محمود ياسين

كما حرصت على تقديم واجب العزاء وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وأشرف زكي نقيب المهم التمثيلية، وعدد كبير من أعضاء النقابة.

وكان من أول الحضور إلى عزاء الفنان الراحل كلا من نجوم الفن، ليلى علوي، ويوسف شعبان، وأحمد آدم، وأحمد العوضي، وشريف منير، وكمال أبو رية، ودينا فؤاد وسهر الصايغ وليلى عز العرب، والإعلامى محمود سعد.

نجوم الفن في عزاء محمود ياسين

واستقبل السيناريست عمرو محمود ياسين عزاء والده الفنان الراحل محمود ياسين في منطقة الشيخ زايد والذى توفى أول أمس عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض،

الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية التى شهدت انتشار شائعات وفاته بشكل متتالٍ، ودائما ما كانت تتصدى أسرته بقوة لهذه الشائعات إلى أن فارق الحياة ولم يعد هناك مجالاً للشائعات مرة أخرى.

نجوم الفن في عزاء محمود ياسين

وشيع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين أمس الخميس من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم .

نجوم الفن في عزاء محمود ياسين

نجوم الفن في عزاء محمود ياسين

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نجوم الفن في عزاء محمود ياسين

نجوم الفن في عزاء محمود ياسين

نجوم الفن في عزاء محمود ياسين

نجوم الفن في عزاء محمود ياسين

نجوم الفن في عزاء محمود ياسين

نجوم الفن في عزاء محمود ياسين

النجوم في عزاء الفنان محمود ياسين

النجوم في عزاء الفنان محمود ياسين

النجوم في عزاء الفنان محمود ياسين

النجوم في عزاء الفنان محمود ياسين

النجوم في عزاء الفنان محمود ياسين

النجوم في عزاء الفنان محمود ياسين

النجوم في عزاء الفنان محمود ياسين