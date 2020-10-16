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صور.. محمد رمضان وحميدة ووزيرة الثقافة في عزاء محمود ياسين

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رنا صلاح الدين - وصل الفنان محمد رمضان إلى مقر عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، الذي يقام فى أحد الكمباوندات بمدينة الشيخ زايد.

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كما حضر عدد كبير من النجوم ومن بينهم، محمود حميدة، وإلهام شاهين، وعبدالرحمن أبو زهرة، وصلاح عبدالله، ولطيفة، وحسن الرداد، ونادية مصطفى، وفردوس عبدالحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، ومنذر رياحنة ، ومحمد محمود عبدالعزير، وفاروق فلوكس، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وإيهاب فهمي ، وأشرف عبدالغفور، والموسيقار هانى مهنا، والمخرج محمد سلامة، وتامر كرم، وحنان شوقي، وسمير صبري.

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كما حرصت على تقديم واجب العزاء وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وأشرف زكي نقيب المهم التمثيلية، وعدد كبير من أعضاء النقابة.

وكان من أول الحضور إلى عزاء الفنان الراحل كلا من نجوم الفن، ليلى علوي، ويوسف شعبان، وأحمد آدم، وأحمد العوضي، وشريف منير، وكمال أبو رية، ودينا فؤاد وسهر الصايغ وليلى عز العرب، والإعلامى محمود سعد.

0f0d9c8667.jpgنجوم الفن في عزاء محمود ياسين

واستقبل السيناريست عمرو محمود ياسين عزاء والده الفنان الراحل محمود ياسين في منطقة الشيخ زايد والذى توفى أول أمس عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض،

الذى أبعده عن الحياة الفنية طوال السبع سنوات الماضية التى شهدت انتشار شائعات وفاته بشكل متتالٍ، ودائما ما كانت تتصدى أسرته بقوة لهذه الشائعات إلى أن فارق الحياة ولم يعد هناك مجالاً للشائعات مرة أخرى.

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وشيع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين أمس الخميس من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم .

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64b2ece072.jpgنجوم الفن في عزاء محمود ياسين

7db09625cc.jpgنجوم الفن في عزاء محمود ياسين

4881773660.jpgنجوم الفن في عزاء محمود ياسين

d57955bf52.jpgنجوم الفن في عزاء محمود ياسين

e42aefed0d.jpgنجوم الفن في عزاء محمود ياسين

500b245653.jpgالنجوم في عزاء الفنان محمود ياسين

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8bd8f4fa30.jpgالنجوم في عزاء الفنان محمود ياسين

c56ee471cc.jpgالنجوم في عزاء الفنان محمود ياسين

28e98aa592.jpgالنجوم في عزاء الفنان محمود ياسين

cda259e9c6.jpgالنجوم في عزاء الفنان محمود ياسين

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