تراند اليوم : افتتاح أول دار عرض سينما في مدينة الظهران بالسعودية

افتتحت شركة ”موفي سينما“ السعودية الخاصة، مساء أمس الخميس، دار عرض سينمائية لها في الظهران السعودية، لتكون أول وجهة لعشاق السينما في المدينة القريبة من ساحل الخليج العربي في شرق البلاد.

وتقع دار العرض الجديدة، في مركز تسوق ”الظهران مول“، حيث تشكل المراكز التجارية المغلقة وجهة مفضلة للمستثمرين بقطاع دور العرض في المملكة.

وتم افتتاح دار العرض الجديدة، وسط حضور إعلاميين ومتخصصين بصناعة السينما.

ومن المتوقع أن تتأثر مبيعات التذاكر العام الجاري، بظهور فيروس كورونا المستجد، الذي دفع المملكة لإغلاق دور العرض لأكثر من ثلاثة أشهر، قبل إعادة افتتاحها في يونيو/حزيران الماضي وفق إجراءات وقائية تقوم على التباعد وارتداء كمامات الوجه.

وتسعى السعودية إلى إنشاء نحو 350 دار سينما، تحوي أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030، الذي يمثل موعدا لنهاية إنجاز تغيير اقتصادي عملاق في البلاد، حيث تأمل السعودية بيع تذاكر بنحو مليار دولار سنويا.

وبجانب نمو عدد دور العرض والإقبال عليها، تنشط صناعة السينما في جوانبها الأخرى، سيما إنتاج الأفلام، وقد منع كورونا البلاد من تنظيم أول مهرجان سينمائي في تاريخ السعودية، كان سيقام في مدينة جدة تحت اسم ”مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

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