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تراند اليوم : بالفيديو – رقص مصطفي قمر وابنه مع مني الشاذلي

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فارس طارق 0 تبليغ

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ظهر الفنان مصطفى قمر خلال مقابلة تلفزيونية يرافقه ابنه تيام في حلقة مليئة بالحيوية والتحديات والمسابقات مع الإعلامية منى الشاذلي.

 

استضاف برنامج “معكم منى الشاذليفي” المذاع على شاشة قناة CBC، المطرب مصطفى قمر وابنه الممثل الشاب تيام.

 

 

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وخلال الحلقة يدخل قمر الأب والابن فى تحد من نوع خاص من خلال مسابقات وألعاب ترفيهية، وشهدت الحلقة منافسة قوية للغاية بين مصطفى وتيام تخللها ذكريات عن مصطفى قمر وبداياته فى عالم الفن وكيف ترك أسرته فى الإسكندرية قبل ما يقرب من 30 عاما وجاء إلى القاهرة لتحقيق حلمه فى الغناء.

 

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