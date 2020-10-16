تراند اليوم : هنيدي يطالب بالقصاص لقتلة فتاة المعادي – إتفرج

تفاعل الفنان محمد هنيدي مع القضية التي تصدرت محركات البحث والمعروفة باسم قضية فتاة المعادي، وذلك بعد الاعتداء على فتاة تدعى مريم محمد وسحلها في الشارع ودهسها تحت عجلات ميكروباص بعد محاولة التحرش بها وسرقة حقيبتها.

هؤلاء المشاهير تضامنوا مع قضية “فتاة المعادي”

وعلق محمد هنيدي عبر حسابه على Twitter بعد القبض على المتهمين في القضية صباح اليوم قائلا: “المتهمين في قبضة العدالة في أقل من ٢٤ ساعة لازم يبقوا عبرة لكل شخص يفكر انه يعمل كده”.

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جدير بالذكر أن النيابة العامة المصرية قد أعلنت عن تلقيها بلاغ بالحادث، وبناء عليه قررت استكمالًا للتحقيقات استدعاء الفتاة التي كانت تصحب المجني عليها لسماع شهادتها، وتكليف «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من آلات المراقبة للواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حول الحادث وضبط مرتكبيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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على جانب آخر، انتهى محمد هنيدي من تصوير فيلمه “النمس والأنس”.

فيلم “النمس والأنس” بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي وصابرين وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وصابرين ومحمود حافظ من إخراج شريف عرفة.

يذكر أن فيلم “النمس والأنس” يعد عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أفلامه “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل.