ماجد المصري ينتهي من تصوير "الوجه الأخر"

رنا صلاح الدين - انتهى الفنان ماجد المصري من تصوير أحداث مسلسله الجديد "الوجه الأخر"، وذلك أمس الخميس في إحدى الاستوديوهات.

وحرص ماجد المصري على الإحتفال مع فريق عمل المسلسل بمناسبة انتهاء تصوير العمل بالكامل، حيث التقط العديد من الصور التذكارية والفيديوهات برفقة فريق عمل المسلسل.

مسلسل "الوجه الأخر" ينتمى لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ45 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جوار الفنان ماجد المصري كلا من الفنانين، نسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمد على رزق، وأحمد سلامة، ومادلين طبر، ودنيا المصرى، وأيمن عزب، وعماد رشاد، ورانيا شاهين، ومفيد عاشور، وحنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.

يذكر إن مسلسل "الوجه الأخر" يعد البطولة المطلقة الثانية في الدراما للفنان ماجد المصرى، وذلك بعدما قدم مسلسل "بحر"، الذي عرض في عام 2019 الماضي.