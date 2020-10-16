شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فهمي يستعد لإطلاق "روحه الحلوة" ويظهر بالأصفر فى جلسة تصوير جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب حاتم فهمي للعودة لجمهور بأغنية "روحه الحلوة" من ألبومه الجديد الذي بدأ العمل على الانتهاء منه منذ عدة أشهر، حيث خضع "فهمي" لجلسة تصوير جديدة باللون الأصفر ونشر الصور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واختار حاتم اسم "روحه الحلوة" للأغنية الجديدة التي يطلقها تحديدا خلال شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يطلق باقي أغنيات ألبومه الجديد على طريقة السينجل من خلال أغنية كل فترة.

ويتعاون في ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع الموسيقى حيث يتعاون مع عدد من الشعراء منهم إبراهيم شتا وعمر يحيى وعمر الشربيني وربيع السيوفي، ومن الملحنين كريم محسن وعمر الشربيني ويشارك حاتم بنفسه في الألحان، كما يتعاون مع الموزعين هاني يعقوب وكريم عبد الوهاب وأحمد حسين ومينا ومحمد عبد السلام ووليد شراقي ومحمد رامي.

وطرح المطرب حاتم فهمى مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "شفت" على "يوتيوب" والمتاجر الإلكترونية، ليعود بها بعد فترة غياب طويلة، من كلمات وألحان عمر الشربينى، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربينى، وظهر حاتم فى الكليب بلوك جديد من حيث الشعر والملابس.

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