شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العريان مع أبنائه "على وآدم" فى أحدث ظهور لهم وتفاعل كبير من المتابعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المخرج طارق العريان في أحدث ظهور له مع أبنائه من النجمة اصالة عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، على وآدم، حيث ظهروا معاً بصورة واحدة، .. وما إن نشر الصورة حتي تفاعل معها متابعوه بشكل كبير.



طارق العريان وابناءه

من ناحية أخرى يقدم المنتج والمخرج الكبير طارق العريان أولى تجاربه في عالم الدراما التليفزيوينة من خلال مسلسل "باسيله"، من بطولة النجمة ريهام حجاج، وإنتاج موسى عيسى بمشاركة طارق العريان.

وكان من المقرر إنطلاق المسلسل في سباق رمضان 2021، ولكن الشركة المنتجة قررت تأجيل المسلسل بسبب ظروف كورونا، وصعوبة التصوير والسفر، حيث سيتم تصوير أغلب مشاهد المسلسل في عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية، وذلك وفقا لقصة المسلسل، والعمل من بطولة النجمة ريهام حجاج وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب.

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كانت النجمة الشابة ريهام حجاج قد أعلنت، عن إعادة عرض مسلسلها " لما كنا صغيرين " حيث تم عرضه للمرة الأولى فى موسم رمضان الماضى، عبر قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وحقق نجاحا كبيرا بعد عرضه.

وأشاد متابعو مسلسل "لما كنا صغيرين" بأداء النجمة ‏ريهام حجاج ‏لشخصية "دنيا" ضمن الأحداث خاصة أنها ‏شخصية مركبة تتضمن مراحل ‏زمنية مختلفة وصراعات ‏قوية وحالات شعورية وإنسانية، كما أشادت ‏الفتيات ‏بـ"استايل" وأزياء بطلة العمل.‏