شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة السينمائى يعلن تكريم خالد الصاوى بجائزة الإنجاز الإبداعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، عن تكريم الفنان خالد الصاوى، بجائزة الإنجاز الإبداعى، حيث كتبت صفحة المهرجان عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر":"سواء فى الأفلام الفنية أو التليفزيون، فقد أثبت الممثل المصرى خالد الصاوى، أنه فنان متعدد المواهب، قادر على تقديم كل شخصية.. لهذا يشرفنا أن يكون خالد الصاوى الحائز على جائزة مهرجان الجونة السينمائى للإنجاز الإبداعى، وذلك لتكريم مسيرة الممثل الاستثنائية".

وسبق أن كشف مهرجان الجونة السينمائى عن الشخصيات المكرمة فى دورته الـ4، جاء هذا خلال المؤتمر الذى أقيم قبل قرابة أسبوع بأحد فنادق منطقة وسط البلد، حيث قال انتشال التميمى مدير المهرجان، إن المهرجان يكرم كل من الفنان خالد الصاوى ومصمم المناظر الفنان أنسى أبو سيف ليكونا الشخصيتين المكرمتين لهذا العام كونهما مساهمين أساسيين فى صناعة السينما المصرية والعربية وهما نموذجان حقيقيان للشغف السينمائى والفنى.

وأعلن مهرجان الجونة السينمائى عن برنامج مسابقة الأفلام القصيرة فى دورته الرابعة التى تقام خلال الفترة ما بين 23-31 أكتوبر الجارى، ويتضمن البرنامج أفلامًا من فرنسا وإيطاليا وصربيا وسلوفينيا وأوكرانيا وروسيا واليونان وسويسرا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا، إضافة إلى النرويج ومقدونيا وتونس ولبنان والأردن ومصر.

Advertisements

وتشارك المخرجة أنيسة داود فى المسابقة حيث تقدم فيلمها "البانو" (تونس، فرنسا)، ويتناول الفيلم قصة أب يُجبر على مجالسة طفله بمفرده لأول مرة، الأمر الذى يدفعه إلى مواجهة مخاوفه الدفينة بعد عرضه فى برنامج آفاق (أوريزونتي) الخاص بالدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، يُعرض فى الجونة فيلم جاسمين ترينكا القصير الأول "أن أصبح أمي" (إيطاليا).

ويحكى الفيلم، الذى تقوم ببطولته الممثلة الإيطالية الشهيرة ألبا رورفاكر، قصة أم وابنتها تمضيان فى دروب روما الخالية، تتبادلان حمل الحقيبة الثقيلة، نحو الوصول إلى اللحظة الخاطفة التى ستتكشف خلالها عمق العلاقة التى تربط بين الأم وطفلتها.