خاص.. محمد عساف وحلا الترك في دويتو جديد

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رنا صلاح الدين - يحضر الفنان الفلسطيني محمد عساف مفاجأة جديدة لجمهوره، يعوض بها فترة الغياب الماضية، التي تسببت فيها كورونا وأبعدت العديد من الفنانين عن الساحة.
وعلم موقع الخليج 365 من خلال مصادر مقربة من الفنان محمد عساف، إنه قام في خلال الساعات الأخيرة الماضية بتسجيل عمل غنائي جديد يجمعه بالفنانة البحرينية حلا الترك.
وأضافت مصادرنا وأكدت إن حلا الترك تواجدت في دبي في الأيام الأخيرة، وذلك من أجل الإنتهاء من تسجيل العمل الغنائي مع محمد عساف، الذي يعيش هناك.
محمد عساف وحلا الترك
وأشارت مصادرنا إلى إن عساف وحلا الترك قاموا بتسجيل العمل الغنائي، الذي سيجمعهما معا داخل استديوهات شركة "بلاتينيوم ريكوردز"، الذي ينتمي لها كلا منهما، وبعد انتهائهما من التسجيل غادرت حلا مدينة دبي، وتوجهت إلى وطنها البحرين لمتابعة ارتباطاتها هناك.
محمد عساف وحلا الترك
يذكر إن الفنان محمد عساف كان أعلن عن مشروعه مع الفنانة حلا الترك قبل فترة، عبر صفحته على موقع سناب شات، حيث كان من المفترض تقديم هذا العمل في مطلع العام الجاري، إلا إن تفشي فيروس كورونا وتسببه في حظر السفر حال دون ذلك.
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