سوهانا ابنة شاروخان بصور جريئة على أنستجرام.. وهكذا علق متابعيها

رنا صلاح الدين - تصدرت سوهانا خان ابنة النجم الهندي الكبير شاروخان عناوين الصحف مرة أخرى وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. بسبب ما تنشره من حين لآخر من صور جريئة للغاية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر تقرير لصحيفة news18، أن سوهانا خان نشطة للغاية على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام. ورغم أنها لم تظهر في بوليوود بعد، لكن المعجبين بها ليسوا أقل من أي نجمة ترتاد الاستوديوهات وتقف أمام الكاميرات.

شاركت الفاتنة السمراء عدة منشورات مؤخرًا وصفت بأنها مثيرة للاهتمام، وقد أثارت بين متابعيها نقاشًا حادًا. كما تصدرت الفتاة عناوين الصحف بسبب إحدى منشوراتها حيث نشرت صورة جريئة وجميلة على حسابها في انستجرام.

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شوهدت خان الابنة وهي تجلس على سرير غرفة نومها بفستان أخضر. ليس هذا فقط، وكتبت أيضًا تعليقًا مثيرًا للاهتمام "أنشر هذه الصورة قبل أن أحدق فيها كثيرًا لدرجة أنني بدأت أكرهها.

في الوقت نفسه، حظيت صورتها إعجاب متابعيها الذين أثنوا على جمالها. وهذا سبب انتشار صورة سوهانا هذه على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد حصل على ردود فعل حماسية على هذه الصورة.

فيما يتعلق بظهور سوهانا خان لأول مرة في بوليوود، أوضحت شاروخان أنها ستقرر ذلك بنفسها. قال في وقت سابق إنها ستقرر ما ستفعله فقط بعد إكمال دراستها. في الوقت نفسه، لا يزال معجبو سوهانا على وسائل التواصل الاجتماعي ينتظرون دخولها إلى المجال السينمائي.