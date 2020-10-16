تطورات في قضية الوصاية على النجمة العالمية بريتني سبيرز

رنا صلاح الدين - ذكرت إحدى التقارير اليومية أن المغنية الامريكية من أصل بريطاني بريتني سبيرز، قد حققت فوزًا صغيرًا، وتم منحها الإذن بتمديد وتوسيع فريقها القانوني واضافة أخرين، في جلسة الوصاية ضد والدها جيمي سبيرز.
استأنف جيمي الالتماس الأولي الذي قدمته بريتني تحت ستار أنها تكبدت "تكاليف إضافية" لمزيد من المحامين، وكانت سبيرز ط"تعارض بشدة" أفعال والدها الشبيهة بالديكتاتور في التصرف بصفته الةصي الوحيد عليها.
وفقًا لتقرير، كتب محامي بريتني إلى مجلة فاريتي الأمريكية موضحًا، "تعتقد بريتني بشدة أن وصاية والدها عليها لا تتفق فقط مع مصالحها الشخصية ولكن أيضًا مع السياسة العامة، مشددة على أن قرار تعيين وصي جديد لممتلكاتها يجب أن يكون مفتوحًا بطريقة شفافة قدر الإمكان ". وأشار المنشور أيضًا إلى أن جودي مونتغمري الحافظ المؤقت لبريتني سيكون عضو دائم.
وكان محامي سيبرو قد شبه حالتها العقلية الحالية بحالة الغيبوبة، مشيرًا أنها تفتقر إلى التحكم العقلي للتوقيع على إقرار محلف بقضية الوصاية المتنازع فيها أكثر من طرف، كما أنها غير قادرة باوقت الحالي على الموافقة على أى ترتيب قانوني.
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