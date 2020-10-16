عمر كمال لـ"الخليج 365": باسم سمرة كان سكران زيادة

رنا صلاح الدين - عبر الفنان عمر كمال عن استيائه مما بدر من الفنان باسم سمرة تجاهه في أحد أعياد الميلاد، الذي تواجد فيها، وقام سمرة أثناء غناء عمر على مسرح الحفل بسبه وتوجيه شتائم له بشكل خاص.

وأضاف عمر كمال في تصريح خاص لموقع الخليج 365، أنه أثناء غنائه على المسرح جاء له أحد الأشخاص ليخبره بأن الفنان باسم سمرة متواجد لكي يحييه، مشيرا إلى إنه قام بتوجيه تحية خاصة له بالفعل، إلا إنه استمر في توجيه السباب له.

وأكد إن المطرب الشعبي سعد الصغير كان متواجد في الحفل، وهو الأخر طلب منه أن يوجه تحية لباسم سمرة، وأشار عمر إلى إنه قام بعمل ذلك فعليا، إلا إن سمرة استمر في توجيه السباب له.

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وتابع عمر كمال مؤكدا إنه كان لا يريد إحداث مشكلة، وهو الأمر الذي جعله يوقف الغناء وينزل من على المسرح لكي يرضي باسم سمرة، مشيرا إلى إنه لم يتوقف عن شتيمته له.

ونهى عمر كمال حديثه قائلا: "إن باسم سمرة كان يبدو عليه إنه سكران بزيادة، ويبدو عليه إنه عندما يسكر لا يعلم ماذا يفعل، لأن هذا الأمر تكرر منه قبل ذلك تجاه الفنان محمد رمضان في إحدى حفلات الزفاف، وأنا شعرت بحزن كبير تجاه ما حدث من قبل سمرة".

يذكر إن المطرب عمر كمال يستعد لطرح عدد من أغنياته الجديدة، كما إنه طرح مؤخرا أغنية "لغبطيطا"، الذي قدمها ديو مع المطرب حسن شاكوش.