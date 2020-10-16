بريانكا تشوبرا جوناس تكشف عن "صديقها المفضل"

رنا صلاح الدين - كشفت بريانكا شوبرا عن صديقها المفضل في العمل. حيث شاركت نجمة بوليوود وهوليوود متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة وهي تحمل كلبتها الاليفة ديانا.

ملكة جمال العالم السابقة وعارضة الأزياء التي امتهنت التمثيل فوصلت إلى العالمية علقت على الصورة المنشورة بـ "الصديقة المفضلة".

على صعيد العمل، انضمت بريانكا إلى مجموعة من نجوم هوليوود بما في ذلك كيت وينسلت وكيانو ريفز من أجل البدء في تصوير مشاهد المسلسل القادم، "عالم هادئ".

يجمع المسلسل إلى كل من وينسلت وبريانكا، عدد من المشاهير مثل ماهرشالا على وإدريس إلبا وأوسكار إسحاق ونيكول كيدمان وزوي كرافيتز ولوسي ليو وسيليان ميرفي. عُرض المسلسل المكون من 10 حلقات في 1 أكتوبر.