أخبار سارة لمتابعي السوبر ستار شاروخان العاطل عن العمل لمدة عامين ونصف

رنا صلاح الدين - بعد كارثة إصداره الأخير "Zero"، لم يعد نجم بوليود الأول شاروخان للعمل، ولم تخطو قدماه إلى أي استديو، كما لم نراه يوقع بطولة أفلام جديدةن ما اثر بشدة على جمهوره الواسع في جميع أنحاء العالم.

قد يكون من المفاجئ معرفة أنه كان بعيدًا عن التصوير والوقوف أمام الكاميرا لمدة عامين ونصف تقريبًا، أي 30 شهرًا باستثناء الدبلجة الصوتية التي قام لفيلم "The Zoya Factor" وأيضًا دبلجة شخصية 'الاسد الملك' في نسخته الهندية.

اختيار نجم من عيار ونجومية شاروخان وعدم العمل لفترة طويلة كهذه هو شيء يجب التفكير فيه. لم يحقق أدائه في أي من أفلامه في الماضية القريبة، أثر واضح في شباك التذاكر، حيث اضطر إلى إعادة التفكير في الخيارات التي كان يتخذها.

الآن، وفقًا لآخر التقارير، قد ينضم شاروخان إلى تصوير الفيلم الجديد 'Pathan' على الأرجح بحلول نهاية نوفمبر. ستكون تلك نهاية إجازة تفرغه من تصوير الأفلام.