حنان ماضي في الأوبرا يوم 30 أكتوبر

رنا صلاح الدين - بدأت الفنانة حنان ماضي في الإستعداد لحفلها الجديد، المقرر إقامته يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

وتحرص إدارة دار الأوبرا المصرية على إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كرونا.

ومن المقرر أن تبدأ الفنان حنان ماضي في عمل بروفات الحفل بداية من يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري، حيث خصصت لها دار الأوبرا إحدى القاعات لإجراء البروفة داخلها.

يذكر إن الفنانة حنان ماضي لها العديد من الأغنيات، التي تعلق بها عدد كبير من جمهورها، وكانت بدايتها من خلال أغنية "اللقاء الثاني"، الذي قدمتها مع الفنان علي الحجار، ولحنها الموسيقار عمر خيرت، وقدمت تتر غنائي لعمل درامي يحمل نفس أسم الأغنية.