نيكي ميناج تشكر كيم كارداشيان وزوجها لتهنئتهما لها على ولادة طفلها الأول

رنا صلاح الدين - أعربت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج عن امتنانها لنجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان وزوجها المغني كاني ويست، بعد أن قاما بلفة جميلة وهي تهنئتها على لادة رضيعا الأول مع زوجها كينيث بيتي.

شاركت مغنية اناكوندا متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، إعلان خبر ولادة الطفل الأول، وشكرت كيم كارداشيان، وكاردي بي وغيرهما على كم الاماني والتبريكات التي تلقتها.

نيكي في أثناء مشاركة "البوست" المكتوب فيه "تهانينا! نحن نحبك! كيم وكاني الذي تلقته من نجوم برنامج "مواكبة كارديشيانز" المنتهي، كتبت، "شكرًا لكاردي بي وكيم وكاني وكل من أرسل التمنيات الطيبة خلال هذا الوقت. ذلك يعني العالم بالنسبة لي".

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كشفت نيكي أيضًا عن جنس الطفل، قائلة "أنها ممتنة جدًا وتحب ابنيها "الفتي المفضل لدي في جميع أنحاء العالم ". وتعليقًا على المنشور، شاركت كيم كارداشيان ثلاثة رموز تعبيرية عن الحب.

كانت نيكي وزوجها كينيث قد رحبا بطفلهما الأول في 30 سبتمبر.