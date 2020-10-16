خاص.. رانيا يوسف في أزمة جديدة بسبب "شارع 9"

رنا صلاح الدين - علم موقع "الخليج 365" من خلال أحد مصادره المقربة من الفنانة رانيا يوسف إنها دخلت في أزمة جديدة، والسبب في هذه الأزمة هو مسلسلها الجديدة "شارع 9"، التي كانت بدأت رانيا تصويره منذ فترة، وكان من المفترض أن يعرض خلال شهر نوفمبر المقبل، وهذا حسب خطة شركة "الريماس" المنتجة للعمل.

وأشارت مصادرنا إلى إن العمل توقف تصويره أكثر من مرة وعاد تصويره مرة أخرى، إلا إن التصوير توقف منذ أكثر من أسبوعين، وذلك لأن الشركة المنتجة للمسلسل تقابلها مشكلة كبيرة، وتتمثل المشكلة في صعوبة إيجاد قناة تتولى عرض العمل عبر شاشتها.

وتابعت مصادرنا وأكدت إن الشركة المنتجة عندما وجدت أن عرض العمل في شهر نوفمبر أصبح مستحيل، قررت أن توقف تصويره بشكل نهائي، على أن تعود لإستكمال التصوير مرة أخرى عندما تجد قناة توافق على شرائه لعرضه عبر شاشتها.

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وتظهر رانيا يوسف في خلال أحداث العمل بشخصية طبيبة نفسية، كما يجسد محمود عبدالمغني شخصية مهندس بترول كان يعيش في الخليج وعاد إلى مصر، وتجمعه علاقة زواج بالشخصية التي تجسدها رانيا يوسف في العمل، الذي ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة المكونة من 45 حلقة.

مسلسل "شارع 9" يشارك في بطولته إلى جوار رانيا يوسف كلا من الفنانين، محمود عبدالمغني، وأحمد وفيق، ونيرمين الفقي، وهدى الأتربي، وحسام فارس، ومي شاهين، والعمل من تأليف حسين مصطفى محمد، ويخرجه محمد عبدالخالق.

يذكر إن أخر إطلالة درامية للفنانة رانيا يوسف على جمهورها، كانت من خلال مسلسل "مملكة إبليس"، الذي عرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وتعاونت خلاله مع السيناريست محمد أمين راضي، والمخرج أحمد خالد موسى.