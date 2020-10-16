وسامة بوراك أوزجيفيت "المؤسس عثمان" تسحر متابعيه على أنستجرام.. شاهد

رنا صلاح الدين - بهر النجم التركي بوراك أوزجيفيت الذي ارتفع إلى الشهرة العالمية لدوره في المسلسل التلفزيوني التركي "المؤسس: عثمان" الذي يلعب فيه دور مؤسس الإمبراطورية العثمانية.

المسلسل التلفزيوني التاريخي هو تتمة لـ"مسلسل، قيامة أرطغرل" الذي يحكي قصة والد عثمان. كما يذاع حاليًا المؤسس: عثمان" من قبل التليفزيون التركي الحكومي، حيث ينتظر متابعو أرطغرل بفارغ الصبر وصول المسلسل إلى نتفليكس.

شارك بوراك يوم الجمعة صورة جديدة لمتابعيه على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرامن الذي التي يضم م يزيد عن 16 مليون متابع حول العالم.

بدا الممثل وسيمًا في صورة السيلفي الذي التقطها، في أثناء جلوسه خلف عجلة القيادة في سيارته.