شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج يروج لفيلم "الصندوق الأسود" بصورة دعائية تعكس شخصيته بأحداث العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج الفنان محمد فراج لأحدث أعماله الفنية، والممثلة في مشاركته في بطولة فيلم "الصندوق الأسود"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، حيث نشر صورة له ظهر فيه بلوك مختلف تماماً، عكس شخصيته خلال أحداث العمل، وعلق عليها بكتابة : " سيد .. مفيش حاجه اسمها صح و غلط، .. فيه اللى هو عايزه و بس"،.. كما جاءت الصورة وعليها جملة : "رب صدفة أحلى من أي تظبيط".



محمد فراج يروج لفيلم الصندوق الاسود

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فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

وحرص النجم أحمد حلمى على دعم زوجته منى زكى بالترويج للفيلم الذى تعود به إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها فيلم "من 30 سنة"، حيث قام بالترويج للعمل سواء بنشر البوستر الرسمي معلقاً عليه "بالنجاح والتوفيق وأنا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده"، ثم نشر البرومو الرسمي على صفحة بفيس بوك معلقاً " يارب بالنجاح والتوفيق".

ومن خلال الإعلان الرسمي للفيلم نرى ياسمين وقد أصبحت وحدها في مواجهة لصّين، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.