شكرا لقرائتكم خبر عن "بسكوتاية مقرمشة" لـ حسن شاكوش وحمادة مجدى تريند يوتيوب فى أقل من 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مهرجان "بسكوتاية مقرمشة" تريند موقع "يوتيوب"، بعد أقل من 24 ساعة منذ طرح الأغنية، بمشاركة الراقصة الاستعراضية جوهرة، والمهرجان من كلمات مصطفى حدوتة وألحان نادر زكى وتوزيع موسيقى إسلام ساسو والكليب من إخراج أحمد أشرف "توتى".

وتقول كلمات الأغنية:

أنتى بسكوتاية مقرمشة

يا بت ده أنتى قطة مخربشة

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أموت فيكى وأنتى مفرفشة

قاعدة جوة قلبى مربعة

انتى لوحدك بأربعة

كل حاجة فيكى فيها منفعة مدلعة

يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "هنعمل لغبطيطة" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ29 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"،من كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.

وتأتي أغنية "لغبطيطة" بعد عدد من الأزمات بين مطربي المهرجانات، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهم، وبعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين على خلفية الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد ويحمل اسم "100 حساب"، من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديد إلا بعد حل أزمته مع النقابة.