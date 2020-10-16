شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاواى وتوم هانكس ورايان رينولدز يواجهون كورونا بأفلام جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تراجع العديد من شركات الإنتاج عن موعد طرح أفلامهم، بسبب تأثيرات جائحة كورونا على الصناعة والتى أدت إلى إغلاق العديد من دورالعرض فى أمريكا وأوروبا، إلا أن هناك عددا آخر من شركات الإنتاج قررت المغامرة وطرح أعمالها من أجل إسعاد محبى الشاشة الكبيرة، وهى:

1- كشفت الشركة المنتجة لفيلم "News of the World" عن التريلر الرسمى وذلك قبل طرحه فى ديسمبر المقبل بالتحديد يوم 25، والفيلم بطولة النجم العالمى توم هانكس وتدور أحداثه حول أحد سكانتكساس، والذى يعيش على مهنة السفرعبرالغرب لنقل أخبار العالم إلى سكان المدينة المحليين، وتبدأ حياته فى التغير تدريجيًا حينما يوافق على المساعدة فى إنقاذ فتاة صغيرة تم اختطافها.

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2- أكدت النجمة العالمية آن هاثاواى عبر موقع ديلى ميل أنها تنتظر عرض فيلمها الجديد The Witches والذى من المقرر طرحه 22 أكتوبرالجارى، ومنحت شركة "Warner Bros" الجمهور نظرة سريعة على ما يمكن توقعه من أحداث فى الفيلم من خلال البرمو الدعائى، ويبدومن خلاله مغامرة مخيفة ومثيرة، حيث أظهر صبيًا صغيرًا يُدعى لوك (جاهزير كاديم برونو) وجدته (أوكتافيا سبنسر) ينطلقان للإقامة فى فندق كبير، فيما استولت عليه عصابة من السحرة تهدف إلى تحويل جميع أطفال العالم إلى فئران.

واستناداً إلى رواية كاتب قصص الاطفال الشهير Roald Dahl والتي تحمل نفس الاسم، التي طرحت عام 1973 يدور الفيلم حول فتى يبلغ من العمر 7 أعوام وله علاقة بالسحر الحقيقي، الفيلم يدور في إطار كوميديا ومغامرات عائلي، وكانت قد قدمت شركة وارنر براذرز فيلما مقتبسا عن الرواية من قبل ف عام 1990، ولعبت أنجيليكا هيوستن إحدى الشخصيات الرئيسية.

3- أما الفيلم الثالث هو فيلم خيال علمي كوميدي Free Guy من بطولة رايان رينولدز من إخراج شون ليفي ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما في 11 ديسمبر، ويدور فيلم Free Guy حول اكتشاف صراف يعمل فى بنك أنه فى الحقيقة جهاز NPC داخل لعبة فيديو عالمية وحشية ومفتوحة، وفيلم Free Guy من بطولة ريان رينولدز، تايكا وايتي، جودي كومر، أوتكرش أمبودكار، جو كيري، ليل ريا هوراى، بريتن أولدفورد، أوين بيرك، آرون وريد، جمال بورشر، كايلا راي فيس، ليا بروسيتو، صوفي ليفي، ديفيد آرثر سوزا، كينيث إسرائيل.