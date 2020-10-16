شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تلتقى جمهورها بدار الأوبرا فى 30 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة حنان ماضى للقاء جهمورها، خلال حفلتها الجديدة بدار الأوبرا المصرية، وذلك في الثلاثين من شهر أكتوبر الجارى، بالمسرح الصغير فى تمام الساعة الثامنة مساء.
وتتنوع أغانى النجمة حنان ماضى فى الحفل ما بين أغانيها الخاصة، وأغاني تيترات أعمالها الفنية الشهيرة، من بين تلك الأغاني ليلة عشق، نار هادية ، آسيا ، أماية ، البحر بيخطفني ، قصة الأمس ، حب بين قوسين ، المال و البنون، زي الهوا، و غيرها من الأغنيات التي يرددها الجمهور.
يذكر أن دار الأوبرا المصرية، قد اتخذت كل الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وتعد حنان ماضى واحدة من نجمات الغناء اللاتى قدمن العديد من الأغانى المتميزة منذ سنوات طويلة، كما تم الاستعانة بها لغناء العديد من تترات المسلسلات المهمة، ولها أكثر من ألبوم منها "ليلة عشق" و"شباك قديم" و"إحساس" و"شباك قديم" ومن أشهر أغانيها "شدى الضفاير"، "حاولت أعيش عصفور فى ليلة مصر" و"كان وكان".
يذكر أن المطربة حنان ماضى تخرجت من معهد الكونسرفتوار قسم الكمان وكان الغناء هوايتها منذ الصغر، بدأت مشوارها الفنى بعد تخرجها وكان اول ظهور لها من خلال تتر مسلسل "اللقاء الثانى"، ألحان الموسيقار عمر خيرت وشاركها الغناء الفنان على الحجار.
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