شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ماضى تلتقى جمهورها بدار الأوبرا فى 30 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة حنان ماضى للقاء جهمورها، خلال حفلتها الجديدة بدار الأوبرا المصرية، وذلك في الثلاثين من شهر أكتوبر الجارى، بالمسرح الصغير فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وتتنوع أغانى النجمة حنان ماضى فى الحفل ما بين أغانيها الخاصة، وأغاني تيترات أعمالها الفنية الشهيرة، من بين تلك الأغاني ليلة عشق، نار هادية ، آسيا ، أماية ، البحر بيخطفني ، قصة الأمس ، حب بين قوسين ، المال و البنون، زي الهوا، و غيرها من الأغنيات التي يرددها الجمهور.

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يذكر أن دار الأوبرا المصرية، قد اتخذت كل الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.