شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد جرار يسحب ويزو أثناء ركوبها على الجت سكى.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت الفنانة ويزو على التفاعل مع متابعيها من وقت لآخر عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث ظهرت مؤخراً في فيديو كوميدي لها علي طريقتها الخاصة أثناء ركوبها على جت سكي، لكن لم تكن تقوده في المياه كما هو معتاد، وإنما جاءت على عربة يجرها جرار، وقالت في تعليقها على الفيديو : "ولسه اللى جاي بقه هطير بالعربية في الجو".

من ناحية أخرص سبق وحرصت الفنانة "ويزو"، عبر حسابها بموقع انستجرام على مشاركة جمهورها صورة معدلة عن طريق برنامج فوتوشوب، حيث ظهرت من خلالها نحيفة كأنها خسرت وزنها، وعلقت قائلة:" إيه الحلاوة دي بالصلاة على النبي".

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الفنانة ويزو

وكانت كشفت نجمة مسرح مصر الفنانة ويزو عن نشأتها فى حى السيدة عائشة، حيث تخرجت فى كلية التربية جامعة عين شمس، مضيفة أنها بمجرد تخرجها من الجامعة تم تعيينها مدرسة كيمياء فى مدرسة ثانوى بنين واستمرت فى التدريس لمدة 3 سنوات، لكنها طوال فترة الجامعة كانت تفكر بالتمثيل ولم تجد الفرصة حتى جاءها "تياترو مصر" عام 2013.



الفنانة ويزو على الجرار

آخر أعمال ويزو مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمى وأكرم حسنى، وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وشارك فى بطولته بيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول والطفل اسماعيل احمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف منهم أيتن عامر وميرهان حسين ومحمد ثروت وأحمد فهيم وآخرين.

كما ظهرت ويزو كضيفة شرف فى 3 مسلسلات دفعة واحدة خلال شهر رمضان الماضى وهى "عمر ودياب" مع على ربيع ومصطفى خاطر وإخراج معتز التونى، و"سكر زيادة" مع نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وإخراج وائل احسان، و"اللعبة" مع هشام ماجد وشيكو وإخراج معتز التونى.